Calciomercato.it - Infortunio dell’arbitro, partita interrotta: il big match è da ripetere

Leggi l'articolo completo su Calciomercato.it

Il ko del direttore di gara ha provocato una cascata di eventi importanti per lain Italia: ladovrà essere ripetutaIl calcio è spesso imprevedibile e regala emozioni destinate a restare impresse nella mente di chi le vive da protagonista o come spettatore. Succede ancora di più quando parliamo di big, quelle partite tra le prime della classe che possono indirizzare in maniera indelebile chi riuscirà a trionfare a fine anno e chi, invece, si dovrà accontentare del secondo posto.L’cambia totalmente il(LaPresse) – calciomercato.itQuesta sera ne avremo prova, visto che Inter e Napoli si contenderanno la vetta della classifica di Serie A questa sera a San Siro. Ma succede anche a livelli inferiori, nello specifico nell’Under 14, per quello che vi raccontiamo oggi.