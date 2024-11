Calciomercato.it - Infortunio al ginocchio dopo Real-Milan: l’annuncio preoccupa tutti

Il grave ko potrebbe cambiare inevitabilmente il percorso in questa stagione: il medico ha fatto il punto della situazionela ChampionsLa partita traMadrid eè stata assolutamente storica per il club rossonero. Proprio nel momento in cui la squadra di Paulo Fonseca sembrava avere grandi difficoltà a trovare continuità di gioco e prestazioni, il successo per 1-3 in casa dei campioni d’Europa è prestigioso e, per molti versi, insperato per cui si pensava che avrebbe potuto dare una svolta immediata alla stagione.Un big ha subito un grave(LaPresse) – calciomercato.itContro il Cagliari, però, è arrivato un altro pareggio deludente che ha messo in luce le qualità di Rafael Leao, ma anchei difetti difensivi che la squadra ancora presenta, soprattutto sulla fascia sinistra.