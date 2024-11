Ilrestodelcarlino.it - Incidente a Loreggia: morto un 28enne. La prima ricostruzione

Padova, 10 novembre 2024 – Tragedia a, nel Padovano: unha perso la vita in unstradale. Si trovava sul posto del passeggero di una Volkswagen Golf guidata da un 41enne, che ha invaso la corsia opposta schiantandosi contro una Nissan Qashqai. Il conducente dell’altro veicolo coinvolto, un 57enne, non ha subito ferite rilevanti. Gravi invece quelle del ragazzo di 28 anni, che è deceduto poco dopo. Il 41enne è stato ricoverato in codice rosso all’ospedale di Padova. Ora il compito dei carabinieri è quello di ricostruire l’esatta dinamica del tragico