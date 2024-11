Bergamonews.it - Incastrato con un parapendio a 10 metri di altezza, in salvo 54enne

Almenno San Bartolomeo. È rimastocon il suotra i rami di un albero a circa 10di. Fortunatamente non ha avuto gravi conseguenze l’incidente accorso ad unoggi pomeriggio (domenica 10 novembre) ad Almenno San BartolomeoL’allarme è scattato intorno alle 15,50: una squadra dei Vigili del Fuoco di Dalmine è intervenuta, insieme ai Saf (Speleo Alpino Fluviale) di Bergamo e a un elicottero proveniente da Malpensa con tre soccorritori a bordo, per portare inl’uomo, che era bloccato e sospeso in cima ad una pianta con il suo. Non è chiaro come ilsia finito sull’albero: all’arrivo dei soccorritori era cosciente e in buone condizioni.A causa dell’impossibilità di effettuare il recupero tramite verricello, i Vigili del fuoco hanno eseguito una manovra Saf da terra per riportare l’uomo al suolo in sicurezza.