Il vicepremier Salvini | L’Italia sostenga la pace di Trump La sinistra non soffi sulle piazze

Roma, 10 novembre 2024 – Cosa cambia per l’Europa e percon la vittoria di? “Può cambiare tutto, e in meglio, pere per il mondo – è diretto e netto ile leader della Lega, Matteo–. Seriuscirà a riportare al dialogo ed allaRussia e Ucraina, Israele e mondo arabo, comincerà un mondo nuovo fatto di collaborazione, commercio e sviluppo. Si tornerà a esportare, viaggiare e lavorare con mercati e popoli importanti. Anche su altri temi, dalla lotta all’immigrazione clandestina alla difesa della famiglia, saremo meno soli: l’Occidente libero e sicuro può tornare davvero centrale”.che può fare per la? Continuare a sostenere Zelensky anche con le armi? “Il sostegno all’Ucraina è doveroso, lo abbiamo sempre sostenuto e continueremo a farlo, ma sono sollevato al pensiero che tutto il centrodestra (e perfino Pd e 5 Stelle) sia contrario all’uso delle armi per attaccare e uccidere in territorio russo.