I tifosi dell’Inter Odio Napoli risposta dei tifosi azzurri

Scintille al Meazza prima del match: i napoletani sfidano i divieti e rispondono alle provocazioni Il Meazza si infiamma prima di Inter-. Nonostante il divieto di trasferta, oltre 3milahanno raggiunto San Siro per il match della 12esima giornata di Serie A.Durante il riscaldamento, dalla Curva Nord si è alzato il solito coro ““. Pronta e ironica ladeipartenopei presenti che hanno intonato “Milano in fiamme“, strappando applausi anche da altri settori dello stadio.I supporters nerhanno poi provocato con “I campioni dell’Italia siamo noi”, riferimento allo scudetto conquistato nella scorsa stagione dove ilè finito decimo.Il Casms aveva vietato la trasferta ai residenti die provincia proprio per l’accesa rivalità tra le tifoserie, ma questo non ha fermato la passione azzurra.