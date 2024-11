Lapresse.it - Gaza: 30 morti in attacchi israeliani sulla Striscia, tra cui 13 bambini

Prosegue il conflitto in Medioriente. Mentre le trattative per un cessate il fuoco incontrano difficoltà, con il Qatar che ha rinunciato al ruolo di mediatore chiedendo a Israele e Hamas di “mostrare serietà”, sul campo proseguono i raid dello Stato ebraico su: in duedomenica mattina sono rimaste uccise trenta persone tra cui 13. Nella notte aerei da guerra americani hanno colpito obiettivi Houthi nello Yemen. Ecco tutte le notizie di oggi IN AGGIORNAMENTOHamas: 30inIsraele su, tra cui 13 bimbiL’agenzia di difesa civile diha dichiarato che 30 persone, tra cui 13, sono state uccise in duesu due case nel territorio palestinese. Lo riportano i media arabi. Il primo attacco, che ha colpito una casa a Jabalia, nel nord di, ha ucciso “almeno 25” persone, tra cui 13, e ne ha ferite più di 30, ha affermato la difesa civile, aggiungendo che un altro attacco sul quartiere Sabra diCity ne ha uccise cinque.