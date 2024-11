Gaeta.it - Emergenza armi tra i giovanissimi: il dramma della camorra e la richiesta di intervento

Facebook WhatsAppTwitter La proliferazione diletali tra i giovani, legata a un modello culturale camorristico, solleva interrogativi sulla sicurezza pubblica. A Napoli, il recente omicidio di Arcangelo Correra non è solo un tragico episodio, ma un segnale di un fenomeno allarmante e in crescita. Gli esperti richiedono misure drastiche, suggerendo un impegno collettivo per affrontare questa intimidatoria realtà.Un fenomeno in crescita:Emilia Galante Sorrentino, sostituto procuratore presso il Tribunale per i Minorenni di Napoli, ha messo in luce un cambiamento significativo nelle modalità di coinvolgimento dei giovani da parte. “Assistiamo a una2.0”, ha spiegato Sorrentino, evidenziando come l’organizzazione criminale stia armando minorenni e sfruttandoli sia per lo spaccio che per atti di violenza, considerando la loro familiarità con il territorio e la giustizia più permissiva nei loro confronti.