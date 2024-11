Gaeta.it - Emergenza aerea sopra Roma: aereo in fiamme, intervento della Guardia costiera

Facebook WhatsAppTwitter Un evento critico ha coinvolto unin transito, suscitando un’immediata risposta da partee delle autorità locali. La situazione si è sviluppata mentre si svolgeva una regata velica nel tratto di mare antistante il porto turistico di– Ostia. Attorno alle 10.20, un diportista a bordo di un gommone ha avvertito un forte scoppio e ha notato uncon un motore in, dando il via a una serie di operazioni dicoordinate.Segnalazione e attivazione delle procedure diL’allerta è giunta alla sala operativa, dove gli operatori hanno immediatamente registrato la segnalazione del diportista, interpretandola come un possibile segnale di pericolo in volo. Con prontezza, il personaleCapitaneria di porto ha contattato la Torre di controllo dell’aeroporto internazionale “Leonardo da Vinci”, la quale ha confermato il problema segnalato.