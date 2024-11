Quotidiano.net - Chiede una sigaretta, italiano freddato in Texas. In cella un 17enne: ha confessato

Paolo Tescari, 47enne originario di Venezia residente da tempo a Temple,(Stati Uniti) è stato ucciso da un colpo di pistola. Le indagini sono in corso ma la polizia locale ha già fermato e identificato il presunto responsabile, un, Kevin Jaramillo Ramirez, che avrebbe già. L’omicidio è avvenuto la mattina di giovedì, nei pressi di Santa Fe Plaza. Tescari aveva lasciato l’Italia nel 2010 per tornare negli Stati Uniti con la madre, statunitense, dopo la perdita del padre. La sorella Elisabetta: "Paolo non ha vissuto una vita violenta, non era aggressivo. Gli hanno sparato per un malinteso, non faceva parte di nessuna gang o gruppo criminale. Stava solondo al ragazzo una. Lui è davvero la vittima qui. Lo dico perché non vorrei si pensasse che se la fosse cercata".