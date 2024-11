Donnapop.it - Caterina Balivo quanto guadagna in Rai? Ecco la cifra inaspettata: è tra le più pagate dell’azienda!

Leggi l'articolo completo su Donnapop.it

è una delle conduttrici più apprezzate ine oggi è al timone de La Volta Buona, maper questo ruolo Laha lasciato tutti senza parole!in?Dopo una breve parentesi a La7,è tornata inpresso la rete di Stato? Sembra che il suo stipendio sia uno dei più alti nell’azienda e il suo patrimonio fa discutere. Perché?Casertanews ha fatto una stima dei guadagni della conduttrice ed è emerso che nell’ultima stagione televisiva abbia percepito circa 250mila euro. Laè più che considerevole e la colloca fra i professionisti più pagati in. Insieme a lei, in passato, compariva anche Fabio Fazio. Ancora, poi, fra loro appare Bruno Vespa. Ovviamenteguadagni davvero la conduttrice non è dato saperlo: la diretta interessata non si è mai espressa apertamente sulla questione, lasciando semplicemente che il grande pubblico fantastichi anche su questo aspetto della sua vita.