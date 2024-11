Notizie.com - Arcangelo Correra: chi è il cugino Renato Caiafa, indagato per l’omicidio del 18enne

Leggi l'articolo completo su Notizie.com

Omicidio: fermato il19enne. ilè morto per un gioco finito male. Dopo ore di interrogatorio, la polizia ha fermato ildi, ilmorto all’ospedale Vecchio Pellegrini a Napoli per una ferita alla testa causata da un colpo di pistola.: chi è ilperdel(Ansa Foto) – notizie.comIl giovane non è sopravvissuto a una grave emorragia cerebrale e il suo decesso è stato dichiarato intorno alle 11 di ieri mattina, sabato 9 novembre. La tragedia si è consumata all’alba, intorno alle 5, in via dei Tribunali a Napoli.In un primo momento si era pensato a un agguato, ma poi le indagini lampo della polizia hanno permesso di appurare un’altra verità:è morto per un gioco “a mano armata” finito male, mentre insieme a due cugini maneggiava una pistola.