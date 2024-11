Isaechia.it - Amici 24, puntata del 10/11/24: Ilan vince la sfida, Sienna Osborne viene sconfitta da Francesca Bosco e abbandona la scuola

Si è appena conclusa la settimadi24, il talent show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi che vede la presenza in studio di Rudy Zerbi, Anna Pettinelli e Lorella Cuccarini nei panni di insegnanti ti canto e Alessandra Celentano, Emanuel Lo e Deborah Lettieri in quelli di insegnanti di ballo, pronti ad aiutare gli allievi nel loro percorso verso il serale. Ospiti dellaodierna, Veronica Peparini come giudice della gara di ballo e Cristiano Malgioglio e Ermal Meta come giudici della gara di canto. Giordana Angi, invece, ha presentato il suo nuovo singolo Piano Piano.Per quanto riguarda la gara di canto, il primo posto della classifica questa settimana è andato a Chiamamifaro che ha cantato Torn esibendosi al pianoforte e conquistando Cristiano Malgioglio. Secondo posto per Nicolò Filippucci che ha cantato Nessun grado di separazione.