Zonawrestling.net - WWE: Saturday Night’s Main Event avrà un set e una atmosfera “retrò”

Leggi l'articolo completo su Zonawrestling.net

Come sappiamo la WWE ha deciso di riportare in vita il format delcon 4 speciali all’anno che andranno in onda su NBC. Il primo appuntamento è per il 14 dicembre presso il Nassau Veterans Memorial Coliseum di Long Island, NY. Arrivano ora novità sulle intenzioni della Compagnia.Sembra che in occasione deldel 14 dicembre la WWE sia intenzionata a riproporre una scenografia e. La Compagnia, nel mettere in vendita ulteriore biglietti, ha reso nota l’intenzione di proporre una scenografia e unaold school. PW Insider ha confermato la cosa spiegando che la WWE ha intenzione di riproporre quello che era il look passato del format. Avremo una arena interamente dedicata ai posti a sedere senza settori chiusi per far posto ai moderni stage e titantron.