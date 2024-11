Metropolitanmagazine.it - Wanda Nara lascia Mauro Icardi e pubblica le chat di lui: ” Sei la mia debolezza”

In vacanza con L-Gante,hato lecon. Negli ultimi anni la loro relazione ha continuato ad avere tira e molla, adesso però sembra che la fine sia definitiva.lePhoto Credits: IlGazzettino.itUn continuo tira e molla quello fra; dopo aver annunciato la separazione dal marito, la showgirl argentina era nuovamente apparsa accanto al calciatore ma anche questo nuovo ritorno di fiamma sembra già essersi spento, forse definitivamente questa volta., infatti, è attualmente in vacanza con il rapper L-Gante e sembra aver ufficializzato la loro relazione attraverso i social. La neo-coppia si trova in Brasile ed è apparsa molto felice e innamorata.Per, invece, le cose non vanno benissimo; durante una partita di Europa League ha subito un infortunio al ginocchio destro con conseguente rottura del legamento crociato anteriore mettendo quindi fine alla sua stagione calcistica.