Lapresse.it - Usa, Biden e Trump si vedranno mercoledì nello Studio Ovale

Il presidente uscente degli Stati Uniti, Joee il vincitore delle elezioni, Donaldsi incontrerannoprossimo, 13 novembre, alle ore 11 di Washington (le 17 in Italia)per avviare i colloqui per il passaggio di poteri. Lo ha annunciato la portavoce della Casa Bianca Karine Jean-Pierre in un comunicato.Due giorni fa, in una dichiarazione alla nazione,aveva anticipato di aver invitatoalla Casa Bianca nel corso di un colloquio telefonico durante il quale aveva assicurato l’impegno per “una transizione pacifica e ordinata”.