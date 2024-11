Anteprima24.it - Sul tetto per alcuni lavori, cade da 6 metri: 64enne in pericolo di vita

Tempo di lettura: < 1 minutoIntervento dei Carabinieri presso l'Ospedale del Mare in seguito alla segnalazione di un incidente.Da una prima sommaria ricostruzione ancora da verificare pare che poco prima il personale del 118 aveva trasferito nel pronto soccorso unche a via principe di Sannicandro 1 angolo con corso San Giovanni (quartiere San Giovanni a Teduccio) mentre stava effettuando deisu undi capannone della famiglia sarebbe caduto da un'altezza di circa 6. L'uomo è stato intubato in codice rosso e attualmente è indi. Indagini in corso da parte dei carabinieri impegnati nel ricostruire la dinamica