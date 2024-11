Thesocialpost.it - Strage di Nuoro, morta anche la madre dell’omicida: colpita alla testa, era in ospedale da settembre

Il tragico bilancio delladidel 25si è aggravato ulteriormente con la morte di Maria Esterina Riccardi, l’anziana di 84 anni che era stata gravemente ferita dal figlio, Roberto G., un operaio forestale di 52 anni. La donna era ricoverata all’San Francesco dida quel giorno e non si è mai ripresa, spirando questa mattina.Leggi: Tragedia a Bellaria, il 34enne Milan Vujovic muore per un malore mentre guarda la Champions in Tvdi, l’ultima tra le vittimeSecondo le ricostruzioni, l’anziana sarebbe stata l’ultima vittimadal figlio: prima di raggiungerla e spararle, Roberto aveva già ucciso la moglie di 43 anni, i loro due figli, di 10 e 25 anni, e il vicino di casa, Paolo Sanna, 69 anni. L’unico sopravvissuto a quel terribile attacco è il terzo figlio, un ragazzo di 14 anni che è riuscito a scamparemorte nonostante fosse stato ferito.