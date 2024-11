Roma-Bologna Juric in conferenza stampa | orario tv e streaming

Leggi l'articolo completo su Sportface.it

Alle 12:00 di oggi, sabato 9 novembre, il tecnico della, Ivaninterverrà inper presentare la partita contro il, valevole per la dodicesima giornata di campionato e in programma alle 15:00 di domenica 10 novembre nella cornice dell’Olimpico. Lasi ritrova con 13 punti in classifica, frutto di tre vittorie e quattro pareggi, e in caso di sconfitta i capitolini registrerebbero il loro peggior avvio dopo le prime 12 partite stagionali di un campionato di Serie A negli ultimi 20 anni (13 punti anche nel 2004/05 a questo punto della stagione). Ivanha bisogno di una vittoria convincente per salvare la panchina prima della sosta nazionali. Il pareggio contro l’Union Berlin ha alimentato i malumori dei Friedkin dopo la sconfitta di Verona e un neanche un successo contro gli uomini di Vincenzo Italiano potrebbe bastare al tecnico croato.