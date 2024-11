Gaeta.it - Rapina a Roma: arrestato peruviano di 38 anni, il complice ancora in fuga

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Un episodio diha scosso un negozio di, portando all’arresto di un uomo di origine peruviana. I Carabinieri della Stazione diPorta Portese, coordinati dalla Procura della Repubblica, stanno indagando su quanto accaduto in via Guglielmo Marconi, dove la refurtiva è stata prontamente restituita al negoziante.Lanel negozio di modaLasi è consumata all’interno di un negozio di abbigliamento, dove il 38enne si è recato con un. Secondo quanto ricostruito, l’uomo ha spinto il titolare del negozio dopo essere stato scoperto mentre tentava di appropriarsi di capi di abbigliamento per un valore complessivo di circa 540 euro. Questo gesto violento ha allertato non solo il proprietario, ma anche i passanti, che hanno assistito alla scena e hanno dato l’allerta ai Carabinieri.