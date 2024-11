Ilfoglio.it - Quando Gigi Riva tornerà

Leggi l'articolo completo su Ilfoglio.it

C’è una canzone stupenda che raccontae la Sardegna. Si intitola “” e l’ha scritta Piero Marras, bravissimo artista isolano.avrebbe compiuto 80 anni proprio in questi giorni, esattamente il 7 novembre. I suoi tifosi lo hanno festeggiato in maniera allegra e sentita, come se ancora ci fosse, come se qualcuno immaginasse per davvero un suo ritorno, come dice la canzone, in uno di quei miracoli che solosapeva fare (ogni cosa con lui è stata leggenda)., pensavo, potrebbe ricordarci che il gioco del calcio è fatto di contatto, lui che si è fatto male tante volte in maniera molto grave commentando i suoi infortuni con un fatalismo disarmante, tipo, “può capitare, è un mestiere fatto così”., pensavo ancora, potrebbe mostrarci come si gioca a sinistra pur essendo mancino, anche se questa sembra una battuta.