Ilrestodelcarlino.it - Osimo, tutti insieme contro il bullismo: cento ragazzi a ‘Storie di vita online’

Leggi l'articolo completo su Ilrestodelcarlino.it

, 9 novembre 2024 – L’aula Magna dell’istituto superiore “Corridoni-Campana” diha ospitato il primo indella rassegna “Storie dionline”, dedicato alla sensibilizzazione e alla prevenzione dele cyber. L'evento ha visto la partecipazione di circa un centinaio di, testimoniando l'impegno della comunità scolastica e l’interesse dei giovani nel creare un ambiente sicuro e inclusivo per. L’inè stato condotto dal giornalista Luca Pagliari, noto per la sua vicinanza alle tematiche giovanili, e dal dottor Aquilino Calce, psicologo e psicoterapeuta, che hanno dialogato apertamente con iper due ore. Attraverso un confronto diretto, è stato possibile esplorare come ile il cyberpossano lasciare segni profondi e duraturi, soprattutto durante la delicata fase adolescenziale.