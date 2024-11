Musica | Note partenopee la storia del sound di Napoli narrata attraverso 7 seminari divulgativi

Leggi l'articolo completo su Ildenaro.it

Ladeldi, unica città del mondo ad essere nata dal canto, “figlia” della sirena Parthenope, che qui lentamente nei secoli si trasformò da donna con il corpo di uccello con zampe e artigli a donna pesce con la coda nel Medioevo, tra aneddoti, incontri,, concerti: questo e tanto altro è “: viaggio nelladeldi”, rassegnale culturale presentata da Gente Green Aps, promossa e finanziata dal Comune dinell’ambito del progetto “Città della”, che punta a mettere a sistema, a valorizzare e a internazionalizzare la creatività e l’unicità dell’universole partenopeo.“Presentandosi come un percorso culturale coerente con la visione di ‘Città della’ – dichiara Ferdinando Tozzi, delegato del Sindaco diper l’industria dellae dell’audiovisivo – la proposta progettuale di Gente Green Aps illustra con passione e impegno i passaggi più significativi della canzone napoletana, partendo dal 1200 per attraversare il periodo d’oro e giungere al presente, fino a volgere lo sguardo verso il futuro, tra spettacoli dal vivo e momenti di approfondimento pensati per gli appassionati e per le nuove generazioni di ascoltatori”.