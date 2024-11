Mistermovie.it - Mister Movie | Addio a Tony Todd morto l’attore di Candyman, aveva 69 anni

, noto soprattutto per il suo leggendario ruolo in, èall'età di 69.La Scomparsa diLa triste notizia è stata confermata dai suoi rappresentanti a Deadline, anche se al momento non sono stati rilasciati ulteriori dettagli ufficiali sulle cause del decesso. La sua morte segna la fine di una carriera straordinaria che ha lasciato un segno indelebile nel mondo del cinema, della televisione e del teatro.Una Carriera Straordinaria nel Cinema e in TVha esordito sul grande schermo nel film Platoon (1986), dove ha interpretato un ruolo che gli ha dato immediata visibilità. Da lì, la sua carriera è decollata, portandolo a lavorare in numerosi progetti di successo. Il suo nome è però indissolubilmente legato alla saga di, dove nel 1992 ha interpretato l'iconico personaggio del titolo, un antagonistaioso e inquietante che è diventato un simbolo del genere horror.