Napolipiu.com - L’Inter irritata per una frase di Conte. Il retroscena di Repubblica

Il tecnico del Napoli al centro di nuove polemiche per alcune dichiarazioni sul centro sportivo nerazzurroha svelato unche sta facendo discutere il mondo nerazzurro. Le recenti dichiarazioni di Antoniosulla Pinetina non sono state accolte positivamente dall’ambiente Inter.“Appiano era un disastro. Abbiamo lavorato su campi e foresteria, ora è un fiore all’occhiello”, queste le parole pronunciate lo scorso settembre dal tecnico salentino, che hanno scatenato il malumore della dirigenza nerazzurra.Le parole dinon sono piaciute alIl quotidiano ricostruisce una versione differente della storia. Quandoarrivò al, chiamato da Marotta per sostituire Spalletti, il progetto di rinnovamento del centro sportivo era già stato avviato. L’iniziativa risaliva all’era Thohir ed era stata poi confermata dalla proprietà cinese, che aveva pianificato il restyling completo delle strutture, dalle stanze dei giocatori fino alle palestre.