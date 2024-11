Linkiesta.it - L’intelligenza artificiale tra i filari della Champagne

Leggi l'articolo completo su Linkiesta.it

Tra gli Stati europei la Francia è uno dei più recalcitranti a introdurre severe limitazioni normative al. Non a caso: è anche uno dei più attivi in ambito di ricerca e di conseguente applicazione industriale di questa tecnologia, investendo ingenti risorse e mezzi economici.Tra i campi di utilizzo che forse meno immediatamente vengono in mente quando si pensa all’IA c’è l’agricoltura. Eppure da molti anni ruralità e tecnologie avanzate convivono nella ricerca di selezioni genetiche funzionali, di rese più elevate e regolari, di maturità del frutto più soddisfacenti, di contenimento delle fitopatologie, eccetera. Uno dei primi servizi per la stampa enoica specializzata realizzato da chi scrive, nel 2002, affrontava il cosiddetto precision farmingsatellitare in Franciacorta.