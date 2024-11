Tarantinitime.it - Kyma Mobilità, l’azienda avverte su una pagina fake

Tarantini Time QuotidianoSu Facebook è stata pubblicata una“Trasporto Pubblico Taranto” che ha artatamente utilizzato il logo die fotografie di nostri autobus, promuovendo una fantomatica offerta per l’utilizzo semestrale del trasporto pubblico locale diper € 2.35.Ovviamente talenon ha alcuna attinenza conche sta presentando opportuna denuncia alla Polizia Postale; si consiglia di non “cliccare” sul link proposto onde evitare spiacevoli sorprese in danno dei propri device.L'articolosu unaproviene da Tarantini Time Quotidiano.