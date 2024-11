Juventus imbattuta in Serie A da 20 partite | la top-10 è nel mirino

Leggi l'articolo completo su Sportface.it

Lavince il derby della Mole con un secco 2-0 a un Torino spuntato e un po’ triste e trova il secondo successo consecutivo in campionato. Con questa vittoria, la Vecchia Signora prolunga la propria striscia di imbattibilità in campionato, la più lunga ancora in corso tra tutte le squadre diA, a quota 20 a cavallo tra la scorsa e questa annata della massima.Alle 6 di Massimiliano Allegri e le 2 con Paolo Montero, Thiago Motta aggiunge le sue prime 12 da imbattuto sulla panchina bianconera, ovviamente per quanto riguarda l’Italia, perché in Champions è arrivata l’unica sconfitta stagionale. In attesa di Inter-Napoli, il successo contro i cugini granata era fondamentale e prolungare la striscia di imbattibilità è un ulteriore booster positivo: c’è anche da ricordare che la top-10 in tal senso è vicina, perché la decima striscia di imbattibilità più lunga è pari a 26