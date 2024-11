Formiche.net - Investimenti e sicurezza nazionale. I piani di Trump per il suo Pentagono

Tra le diverse funzioni che Donaldotterrà dopo la sua elezione a Presidente degli Stati Uniti, c’è anche quella – critica – di comandante in capo delle Forze armate. L’agenda repubblicana nel comparto è ampia e vasta, e non si limita esclusivamente alla selezione del prossimo segretario della Difesa. Già nel corso del suo primo mandato, l’attenzione del Tycoon era andata a un potenziamento generale delle unità militari, comprese le sue capacità e dimensioni operative. Sotto la sua presidenza, nel 2019, è anche nata una nuova Forza armata, la Us Space force, la prima nel suo genere nella storia. Adesso, con il Senato sotto il controllo repubblicano, e potenzialmente anche la Camera dei rappresentati, il neo-eletto presidente si trova davanti la possibilità di intervenire anche in maniera massiccia nella struttura della Difesa a stelle e strisce.