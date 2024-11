Gaeta.it - Il video dei Negramaro girato ad Aprilia: un progetto che esalta il territorio

Il 8 novembre ha segnato l'uscita del nuovo brano "Marziani" dei, accompagnato da unmusicale realizzato in una delle location più suggestive di. La band pugliese, nota per il suo stile inconfondibile, ha scelto questa località per le riprese, continuando così la tradizione di artisti italiani che hanno trovato nellaziale un palcoscenico ideale per i loro. Le immagini sono state girate nel Villaggio West di Tiziano Carnevale e Pegaso Ranch, offrendo un'atmosfera che richiama i classici film western.Un set che fa storiaLa scelta dicome set per la clip non è casuale. Il Villaggio West, debitamente allestito, rappresenta un importante richiamo a quelle pellicole western che hanno avuto una grande risonanza sia in Italia che a livello internazionale.