Giuliano Gemma e Natalia Roberti, chi erano i genitori di Vera e Giuliana Gemma: "Noi sorelle e figlie diverse"

della star degli Spaghetti Western, hanno avuto un vita decisamente fuori dagli schemi.ha raccontato spesso della sua infanzia e del rapporto che aveva con i suoi, rispetto alla sorella più riservata. Su di loro dice cheossessionati dalla bellezza: “I mieimi hanno fatto rifare il naso, non c’era bisogno“. Volevano infatti che ognuno in famiglia fosse all’altezza del padre, che era divenuto famoso grazie alla sua bellezza e solo in seguito ne era stato riconosciuto il talento. A casa sua, dunque, non si poteva ingrassare. Nessuno l’ha mai messa in guardia sulle droghe, ma guai ad avere qualche chilo di troppo. Nel corso dell’intervistaha ricordato, inoltre, le lunghe giornate passate sui set insieme al padre.