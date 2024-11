Ilfoglio.it - Giovani stilisti, alla prossima. Intervista a Paolo Gerani

Pochi giorni fa,Triennale che, dopo la sfilata poco convincente di settembre, ora ospita una mostra celebrativa di Fiorucci, l’amministratore delegato di Gilmarha presentato “Iceberg. 1974-2024 Rewind – Fast Forward”, un volume in forma di scrapbook che, fra la cura di Angelo Flaccavento e i disegni e la narrazione visiva di Luca Stoppini, da sempre affezionato a questa formula editoriale, racconta la straordinaria avventura del marchio che, fra i primi, insegnò agli italiani il valore moda dello sportswear e dell’ironia. Fra le pagine compare il lavoro di Jean Charles de Castelbajac e di James Long, i due più longevi direttori creativi, e un regesto pressoché completo di campagne pubblicitarie che noi boomer ricordiamo benissimo e che aissimi potrebbero far venire qualche idea, scattate da autori come Oliviero Toscani, (che per sei anni, dal 1980 al 1986, convince anche altri, come Franco Moschino o Luciano Benetton, a posare per il rivale), ma anche Steven Meisel, Peter Lindbergh, Glen Luchford, Patrick Demarchelier, David Lachapelle.