Ghoulam | L’Inter ha un organico lievemente superiore

Faouzi, ex terzino del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a La Gazzetta dello Sport. L’algerino ha detto la sua sulle possibilità del Napoli in questo campionato. L’ex terzino ha valutato anche le altre pretendenti. Sempre sulla rosea, nell’edizione odierna, appaiono delle considerazioni sul tecnico del Napoli Antonio Conte. Di seguito quanto riportato dal quotidiano sportivo.: “Scudetto? Il Napoli ha un filino di possibilità in più perché non fa le coppe”Così l’ex terzino della squadra azzurra : “Scudetto? Il Napoli ha un filino di possibilità in più perché non fa le coppe, peròha un. Terzo incomodo? La Juve, mi piace l’idea di ringiovanimento, ha qualità e prospettive. Poi ci sono Atalanta e Milan, ma il Napoli può farcela, magari di poco, non credo che stavolta possa esserci un’ammazza-campionato”Gazzetta su ConteCosì “La Gazzetta dello Sport: “Il nuovo Napoli sembrava di cemento, poi è passata l’Atalanta e un dubbio è stato piantato nel Maradona: la sfida scudetto dirà se quello era vera gloria.