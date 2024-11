Gqitalia.it - Eddie Redmayne ha il taglio di capelli più longevo dello star system (ma un motivo c'è)

ha scoperto una grande verità: per essere in copertina non è necessario fare delle cose stravolgenti. No, stravolgere non è proprio nelle corde di questo attore, 42 anni, ora protagonista della serie Il giorno dello sciacallo (dal romanzo di Frederick Forsyth) in streaming su NOW. Se in quest'ultimo lavoro è un cecchino, professionista della morte e amante del pericolo, nella vita invece l'attore ama lo stile rilassato, la tranquillità, zero fronzoli, ma molti fatti. Uno dei tanti elementi a marciare in questa direzione è il suo hair look. Il taglio di capelli e lo styling – al pari di qualsiasi abito scelto per i red carpet – racconta molto di noi, ormai lo sappiamo.