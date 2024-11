Lanazione.it - Controlli in piazza Santo Spirito: tavolini irregolari in 8 attività sulle 13 controllate, sanzioni per 4.500 euro

Leggi l'articolo completo su Lanazione.it

Firenze, 9 novembre 2024 – Blitz della Municipale in: sono stati trovatiin 8 locali sui 13 controllati. Alla fine, sono state elevateper 4.500. Continuano senza sosta idella Polizia Municipale per contrastare le occupazioni abusive di suolo pubblico nel centro storico di Firenze. Dopo l’operazione della scorsa settimana in via Faenza, che ha portato alla sanzione di 18commerciali su 22, la squadra ha eseguito un nuovo blitz a tappeto nellasimbolo dell'Oltrarno. Nel mirino degli uomini in divisa, anche questa volta le occupazioni di suolo pubblico (da quelle completamente abusive a quelle in eccesso rispetto alla concessione ottenuta), le pubblicità vietate e la merce esposta in violazione delle regole fuori dai negozi.