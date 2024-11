Tvplay.it - Colpo di scena Inter-Napoli, Conte sorprende tutti: la decisione

Per la sfida di domani sera del suocontro l’, Antonioha preso unache ha davvero spiazzato.Dopo aver perso con un netto 0-3 allo Stadio Diego Armando Maradona domenica scorsa contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, ilè chiamato ad un altro super scontro diretto. I partenopei, infatti, saranno didomani sera allo Stadio San Siro per giocare contro l’campione d’Italia in carica.di: la(Ansa Foto) tvplay.itIl, dunque, dovrà cercare di difendere il solo punto di vantaggio sulla ‘Beneamata’. Tuttavia, così come ammesso dallo stesso Antonionella classica conferenza stampa di presentazione della partita, lo stesso tecnico pugliese ha ribadito la necessità della squadra di non difendere e basta, visto che l’con la sua forza può colpiti in qualsiasi momento.