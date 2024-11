Iltempo.it - Caso Raimo, in passato sanzioni anche più gravi (ma nessuno si è indignato)

Ne sono state dette di tutti i colori dopo la sospensione dall'insegnamento per tre mesi, a metà stipendio, di Christian, come si trattasse di una censura senza precedenti e la prova di una svolta autoritaria. Una nota dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio chiarisce una volta per tutte il contesto in cui è maturata la sospensione a seguito degli attacchi pubblici dell'insegnante al ministro Giuseppe Valditara indicato come un "bersaglio da colpire". "Alcuni interventi, riconducibili alla sanzione disciplinare indirizzata al Prof. Christian, dimostrano una scarsa conoscenza della Costituzione italiana, delle leggi dello Stato e delle procedure della Pubblica Amministrazione. La decisione, infatti, è stata presa in conformità con l'art. 54 della Costituzione Italiana, che sottolinea l'obbligo per i cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche di adempierle con disciplina ed onore - si legge nella nota dell'Usr Lazio -.