Thesocialpost.it - Angelo Correra, 18enne ucciso in centro a Napoli con un colpo di pistola alla fronte: ipotesi esecuzione

Una nuova notte di sangue e violenza ha sconvolto ilstorico di. Alle prime luci dell’alba, verso le 5 del mattino, le Volanti dell’Ufficio prevenzione generale e sicurezza pubblica disono state allertate dall’ospedale Vecchio Pellegrini, dove era stato ricoverato un giovane ferito “a colpi di arma da fuoco”. La vittima, Arc, undella zona, è stata trasferita d’urgenza e ricoverata in condizioni critiche, ma è deceduta questa mattina. La notizia della sua morte ha portato una folla di parenti e amici a radunarsi davanti al pronto soccorso, al punto da richiedere l’intervento della polizia per riportare la situazione sotto controllo.Leggi anche: Pakistan, bombastazione di Quetta: bilancio salito a 22 mortiLa ricostruzione della morte diSecondo le prime ricostruzioni, il giovane sarebbe stato colpitotesta, precisamente, in un agguato nella zona dei Tribunali.