Ilrestodelcarlino.it - Al via i lavori alla ciclovia del Tesino: il tracciato collegherà nove Comuni

Leggi l'articolo completo su Ilrestodelcarlino.it

La ditta Vincenzo Lupi srl ha ripreso iper la realizzazione del primo tratto delladel. Il Comune di Grottammare, dopo ampia contrattazione con le Rete ferroviarie, ha risolto ogni problema sul pagamento della quota tantum per il passaggio sotto il ponte, circa 3mila euro ( dopo che la rete ferroviaria ne aveva chiesti 12.000) e il pagamento della quota fissa che dovrà essere versata ogni anno di 800 euro (ne aveva chiesti 2000). A tal proposito va aggiunto che il comune di Grottammare paga ogni anno circa 15mila euro alle Ferrovie per la serie di sottopassi ferroviari presenti in città. Tornandodel, dopo la sospensione deiper completare le autorizzazioni di competenza di rfi, la Regione Marche ha concessoditta appaltatrice una proroga per arrivarefine del mese quando le attività del primo tratto dovranno essere completate.