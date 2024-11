Lanazione.it - Ztl, arrivano le stangate. Tante multe ai distratti pizzicati dalle telecamere

Castelnuovo Magra, 8 novembre 2024 – L’esperimento è finito insieme all’estate e soprattutto con la conclusioni delle varie iniziative e mostre che hanno animato il centro storico di Castelnuovo Magra. Con il ritorno alla normalità e ai ritmi meno frenetici è venuta meno anche la necessità di disciplinare gli accessi al borgo, controllatidi sicurezza collegate al comando della polizia municipale. Resterà però vietato l’accesso ai non residenti nella fascia23.30 alle 7 del mattino anche per contribuire a una maggior sicurezza evitando arrivi di mezzi “sconosciuti“ e comunque monitorati. L’introduzione della Ztl, accompagnata da richieste e lamentele, ha comunque incrementato il bilancio dell’ente. Il sistema di ingresso è stato consentito liberamente soltanto ai residenti oppure soltanto in determinate fasce orarie.