X Factor 2024 terza puntata a tema dance show di Tananai eliminazione al tilt

Ecco il racconto delladi X, a, con ospite, l’è stata decretata con ilIl terzo Live di Xnon è stata unaper cuori deboli: due manche a“brani” hanno fatto ballare tutta l’XArena e la gara delloSky Original prodotto da Fremantle ancora una volta si è rivelata ricca di colpi di scena, tanto che il tavolo Achille Lauro, Jake La Furia, Manuel Agnelli e Paola Iezzi ha per la prima volta in questa stagione chiamato ilper stabilire l’di, quella di El Ma. A fare gli onori di casa una scintillante Giorgia, padrona di casa a #XF.Ad aprire le danze è stata Sarafine, che è tornata per la prima volta sul palco che solo un anno fa l’ha vista trionfare al termine dell’edizione 2023, con un medley realizzato ad hoc per l’opening con alcune delle hit più celebri dellamusic mondiale: “Gypsy Woman (She’s Homeless)” di Crystal Waters, “Freed From Desire”, di Gala, “Blue (Da Ba Dee)” degli Eiffel 65.