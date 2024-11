Violenze di Amsterdam contro tifosi israeliani la Francia | Contro Israele si gioca regolarmente

Leggi l'articolo completo su Sportface.it

Latira dritto e non si tira indietro. Dopo la partita tra Ajax e Maccabi Tel Aviv, si sono verificati gravi scontri tra iolandesi e quelli, con i primi che per ragioni politiche hanno messo nel mirino e attaccato gli ospiti. Adesso, nella finestra per le nazionali, la nazionale didovrà sfidare i Bleus nello stesso girone dell’Italia e il ministro dell’interno transalpino, Bruno Retailleau, conferma che allo Stade de France si giocherà: “Qualcuno chiede lo spostamento della partita. Io non lo accetto: lanon si tira indietro perché significherebbe abdicare di fronte alle minacce di violenza e di fronte all’antisemitismo. Su mia richiesta, il prefetto Laurent Nunez, prenderà la disposizioni di sicurezza necessarie affinché la partita si svolga allo Stade de France, come previsto”.