Panorama.it - Svizzera e Italia sono ancora più vicine grazie al treno

Leggi l'articolo completo su Panorama.it

«Il viaggio dura solo 3 ore e 17 minuti. Non c’è modo migliore per andare da Milano a Zurigo o viceversa. Ilè il metodo più comodo, più sostenibile, più proiettato nel futuro». Così Luigi Corradi, amministratore delegato e direttore generale di Tren, ha introdotto il rinnovo della collaborazione dell’azienda del gruppo FS con le Ferrovie Federali Svizzere. Il prolungamento di un’intesa, siglata questa mattina durante un evento alla Stazione Centrale di Milano, che ha già reso i due Paesi più vicini, toccando lungo il suo percorso tappe gettonate come Lugano o Como, allungandosi fino a Venezia e altre città tricolore ad alta intensità di turismo.La collaborazione è partita nel 2009 e, finora, ha visto salire a bordo circa 30 milioni di passeggeri. «Dal 2019, la crescita in questo corridoio traè stata pari al 20 cento; è stata del 40 per cento dal 2016.