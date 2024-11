Oasport.it - Sinner perde al tie-break contro Zverev a Torino: il video integrale del set di allenamento

Leggi l'articolo completo su Oasport.it

Prosegue la marcia di avvicinamento di Jannikverso le ATP Finals 2024, in programma sul veloce indoor dell’Inalpi Arena didal 10 al 17 novembre. Quest’oggi l’azzurro si è messo alla prova disputando un set diil tedesco Alexander, con l’obiettivo di trovare sempre più ritmo e fiducia sul campo torinese in vista delle partite ufficiali.Una sessione diestremamente interessante con protagonisti il numero 1 ed il numero 2 al mondo, due dei favoriti principali per arrivare fino in fondo al “Torneo dei Grandi Maestri”.è partito forte, strappando il servizio ae portandosi subito sul 3-0 con un tennis di alto profilo per poi subire la rimonta del forte giocatore teutonico.“Sascha” ha avuto il merito di trovare il, pareggiando i conti sul 3-3 e tenendo poi testa a Jannik fino al 6-6.