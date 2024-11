Agi.it - Salvini: "Il diritto allo sciopero non è diritto a bloccare l'Italia"

AGI - "Sto seguendo minuto per minuto. Mi spiace che chi dice di rappresentare lavoratori e lavoratrici stia danneggiando milioni di lavoratori e lavoratrici, perché ilnessuno mette in discussione, pero' non puoil'senza garantire fasci di garanzia". Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo, in riferimentodei trasporti, a margine del sopralluogo al cantiere per la realizzazione della galleria della Guinza, che unirà Umbria e Marche, tra San Giustino e Mercatello sul Metauro. "Chi ha un'urgenza oggi? Chi ha un appuntamento imperdibile? Chi ha un esame universitario oggi? Quindi mi sembra un comportamento assolutamente scorretto. È giusto rivendicare più salari e più sicurezza, è un tema su cui sto lavorando personalmente, pero' fare scioperi selvaggi lasciando a piedi milioni dini non solo non risolve i problemi ma ne crea altri" ha aggiunto, ribadendo che "dal mio punto di vista è l'ultimo, quindi non dico che convocherò, ma chiamerò i rappresentanti sindacali perché sto lavorando anch'io per trovare più soldi per assumere più personale e pagarlo meglio".