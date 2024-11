Bergamonews.it - Rientra illegalmente in Italia per curarsi dopo un infarto: 66enne in manette

Seriate. Sette figli sparsi per l’e problemi di cuore. Ma lui, R.S., bosniaco di 66 anni, nel nostro Paese non ci poteva stare, visto che nell’aprile del 2018 era stato espulso, accompagnato all’aeroporto e imbarcato su un volo verso la Bosnia.Mercoledì 6 novembre l’uomo è stato fermato in autostrada dagli agenti della polizia stradale di Seriate. Erano impegnati in un normale servizio di pattuglia quando hanno individuato un’auto segnalata per furti e attività illecite.L’hanno fermata, hanno identificato il conducente e lo hanno foto segnalato. È emerso qui il provvedimento di espulsione violato, così ilè stato arrestato. Giovedì mattina è stato accompagnato in tribunale: al giudice l’imputato ha spiegato di essereto inperperché ha avuto un attacco cardiaco e doveva fare dei controlli.