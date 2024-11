Bergamonews.it - Riconosciuta la personalità giuridica ad Avis Comunale Bergamo

. Nuovo, importante riconoscimento per: l’associazione orobica ha infatti acquisito la, con annesse la piena autonomia e la totale separazione tra l’ente e le persone che lo compongono. D’ora in avanti, quindi, l’diopererà, dal punto di vista giuridico e patrimoniale, in modo pienamente autonomo rispetto ai propri membri e risponderà con il proprio patrimonio senza più coinvolgere i soci.“In sostanza – spiega il Presidente Paolo Comana – diventiamo ‘maggiorenni’, acquisiamo libertà di azione e gestione ma, soprattutto, assumiamo ancor più responsabilità verso la comunità cittadina. Con le iniziative realizzate in occasione di1^ Capitale Italiana del Volontariato (2022) eBrescia Capitale Italiana della Cultura (2023) abbiamo dimostrato di saper svolgere attività di promozione di qualità e di essere in grado di coinvolgereini e non nella comunicazione della nostra ‘cultura del dono del sangue’ e, così, di adempiere al nostro primario incarico statutario.