Regina Hall ha parlato del ritorno di ‘Scary Movie’ | sono pronta ed emozionata

è “” per il nuovo capitolo della saga di Scary Movie. I fratelli Wayans si riuniscono per un nuovo sequel del film parodia slasher e, che ha interpretato Brenda Meeks nei primi quattro film, haapertamente del suonel franchise. “davverodi sapere che i Wayans, che hanno effettivamente dato il via al progetto partendo dalla loro idea,di nuovo a bordo e al timone.per loro“, ha dettoa TV Insider. Ha continuato, “Vedremo se Brenda è in questo nuovo mondo.all’idea che la band possa tornare insieme. Sarebbe divertente.“Il franchise cinematografico Scary Movie ha debuttato nel 2000 ed è stato sviluppato da Marlon Wayans, Shawn Wayans e Keenen Ivory Wayans. Keenen Ivory Wayans ha scritto e diretto i primi due film, e Marlon Wayans e Shawn Wayans hanno scritto e recitato.