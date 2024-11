Real Madrid Ancelotti ci crede | Ci rialzeremo continuo a pensare che sarà una grande stagione

Leggi l'articolo completo su Sportface.it

“Ioche questauna, lotteremo per vincere in tutte le competizioni. Vedrete checosì, fra un mese possiamo vincere l’Intercontinentale, siamo in corsa in Champions e in campionato nonostante le ultime sconfitte, come sempre lotteremo per vincere. Si tratta di un momento difficile per tutti ed è sotto gli occhi di tutti, ma nello sport capita e dobbiamo accettarlo. Questo è un gruppo forte, ha grandi motivazioni, sa di essere nel miglior posto del mondo per venir fuori da questo periodo e sono convinto che lo faremo presto”. Carloprova a caricare la sua squadra nella conferenza stampa che precede il match contro l’Osasuna in un periodo senz’altro complicato per i Blancos. Nelle ultime ore si è parlato anche molto di Kylian Mbappé, escluso da Deschamps dai convocati per la Nations League: “Non ho il diritto di giudicare la decisione di Didier, posso solo dire che Mbappè è motivato e si sta allenando bene in un momento difficile.