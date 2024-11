Lortica.it - Ospedale San Donato: 20 nascite in 24 ore, ecco il segreto del successo!

Se pensate che 20in 24 ore siano solo una leggenda metropolitana, vi sbagliate di grosso. Èdavvero all’Sandi Arezzo, dove tra il 5 e il 6 novembre il reparto di Ostetricia ha visto il miracolo della vita in formato super-size. Un vero e proprio “baby boom” con il dr. Ciro Sommella, capofila della missione impossibile, che non ha dovuto ricorrere a nessun cesareo. Tutti bambini nati con parto spontaneo. E no, non è un caso che l’non abbia avuto bisogno di un pronto intervento chirurgico. È solo la magia della natura. e magari anche un po’ di esperienza.Tra i neonati, anche due gemelli: due maschietti, figli di una giovane madre di 19 anni, alla sua “prima volta”. Non è chiaro se la mamma si sia divertita di più durante il parto o se sarà più stanca del medico che l’ha assistita, ma tutto è andato per il meglio.